  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
جنود بشار

إعلامي موالي لبشار يتفاجأ بسرقة منزله علي يد "الشبيحة"

اثار مهربة

فيديو يكشف الآثار التي هرّبت إلي إيطاليا

طاهر والخطيب

تركي آل الشيخ يكشف المستور بانتخابات الأهلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة

ارشيف

سفير بريطانيا يعلم مواطنيه نطق اسم "صلاح"

الدولار

استقرار سعر الدولار بالبنوك

بسمة وهبة

تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

صلاح

محمد صلاح عن نهائي أوروبا:"لن أفطر"

احمد ابو زيد

تفاصيل جديدة عن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

صلاح ورونالدو

تعليق ناري لـ"صلاح" على تصريحات "رونالدو"

طلب مثير من "ميسي" ووالده بشأن القدس

عرب وعالم

ميسي
ميسي

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

الكنيسة تتبرأ من رحلات المسيحيين إلى القدس

#

«صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»

#

إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

اشتباكات بالرصاص الحي بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين

إسرائيل

ميسي

القدس

نتنياهو

الارجنتين

أكد موقع إسرائيلي أن اللاعب ليونيل ميسي هو من دفع نحو وصول المنتخب الأرجنتيني إلى لعب مباراة مع المنتخب الإسرائيلي، استعدادًا لمباريات كأس العالم التي ستعقد في روسيا بعد أسابيع.

وقال موقع "المصدر" الإسرائيلي: إن "جنون ميسي بإسرائيل يبلغ أوجه قبل فتح شباك التذاكر للمباراة الودية التي ستجمع بين منتخب إسرائيل ومنتخب الأرجنتين، في التاسع من يونيو، لكنه لم يبدأ بعد".

وكشف الموقع أن "السبب الرئيس وراء تأخر بيع التذاكر هو قرار نقل المباراة من الملعب في حيفا، حيث كانت ستقام، إلى القدس، الأمر الذي جر تغييرات عديدة في الترتيبات للمباراة، وقد كُشف اليوم في الصحف الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل شخصيا من أجل نقل المباراة إلى القدس".

 في الوقت الذي ناشد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" رئيس الأرجنتين، حيث ناشده خلال إرسال رسالة حث فيها منتخب بلاده على المجيء إلى القدس، وكتب فيها أن زيارة "الفريق للقدس لها أهمية عظيمة على خلفية احتفال إسرائيل بعيد استقلالها الـ70"، وتعهد نتنياهو بأن الحكومة ستتحمل تكاليف الضيافة في القدس، وكذلك الحراسة".

وأضاف: "اتصل والد ميسي بالمنظمين الإسرائيليين، وقال لهم: ميسي يرغب في المجيء إلى إسرائيل، والسبب هو أن زيارات المنتخب الأرجنتيني لإسرائيل في الماضي جلبت له التوفيق والحظ. ففي عام 1986، زار المنتخب إسرائيل لأجل مباراة ودية، وفاز بكأس العالم الذي عقد في المكسيك، وفي عام 1990، كذلك زار المنتخب إسرائيل، ووصل إلى النهائي ليُهزم أمام ألمانيا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لطيفة لـ"حلمي بكر": "كدا عيب"
» عايدة رياض: هذا سبب طلاقي من محرم فؤاد
» حادث مروع ينهي حياة لاعبة إماراتية أثناء تمرينها
» رد "سويدان" على اغتصاب نجلتها بـ"ضد مجهول"
» معجزة إلهية أغرب من الخيال
» شاهد.. رئيس وزراء إيطاليا يفاجئ الجميع بهذا الأمر
» قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا
» كلوب يكشف معلومة هامة عن نهائي دوري الأبطال
» حكاية ضباط الجيش والشرطة في الملاعب
» تعليق كوريا الشمالية بعد إلغاء القمة بين ترامب وزعيمها
» طلب مثير من "ميسي" ووالده بشأن القدس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر