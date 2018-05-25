» عايدة رياض: هذا سبب طلاقي من محرم فؤاد

25 مايو 2018 - 10:13 ص

كشفت الفنانة عايدة رياض، عن أسباب طلاقها من الفنان الراحل محرم فؤاد، قائلة: "إن أول خلافاتها مع محرم فؤاد كانت متزامنة مع فيلم "أحلام هند وكاميليا"، مشيرة إلى أنه لم يكن يعلم بتصويرها الفيلم.

وأضافت "رياض"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن انشغالها بأعمالها الفنية كان سبب الخلافات المستمرة بينهما، مشيرة إلى أنها لم تستطع ترك عملها، ومحرم فؤاد رفض أن يتقبل الوضع الجديد.

وتابعت: "محرم فؤاد رجل ميتعوضش، زعلت بعد الطلاق، ولكن كنت أنانية، والسبب في الطلاق".

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