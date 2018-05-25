سليمان جودة يشيد بقرار وقف التعاون مع "جواتيمالا"

25 مايو 2018 - 10:41 ص

أشاد سليمان جودة، الكاتب الصحفى بقرار جامعة الدول العربية ضد دولة جواتيمالا التى تقع فى أمريكا الوسىطى، والذى أعلنه الوزير مفوض محمود عفيفى، المتحدث باسم الجامعة، بأنها قررت وقف أى تعاون مع جواتيمالا، وإلغاء مذكرة تفاهم مُوقَّعة مع وزارة خارجيتها قبل خمس سنوات وذلك عقب قرارهابنقل سفارتها الى القدس تأييد للقرار الأمريكى بان القدس عاصمة لاسرائيل .

وقال جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان " تخاف ولاتختشى"، إن جواتيمالا قررت نقل سفارتها هى الأخرى بعد أمريكا ولم تشأ أن تفعل ذلك دون صخب يملأ الإعلام، وإنما فعلته بأعلى درجة ممكنة من الصخب، عندما قرر رئيسها أن يسافر الى القدس من أمريكا الجنوبية ليشارك بنفسه فى حفل الافتتاح.

وتابع أن بارجواى لاحقت الدول السابقة فى قرارهما وأخذت مكانها فى الطابور، وحتى كانت قد قررت الاقتداء بالولايات المتحدة وبجواتيمالا، وحتى كانت قد بادرت بنقل سفارتها، وحتى كان رئيسها قد جاء هو الآخر من أقصى الأرض، ليكون حاضر الافتتاح الأمريكى .



