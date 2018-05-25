  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
جنود بشار

إعلامي موالي لبشار يتفاجأ بسرقة منزله علي يد "الشبيحة"

اثار مهربة

فيديو يكشف الآثار التي هرّبت إلي إيطاليا

طاهر والخطيب

تركي آل الشيخ يكشف المستور بانتخابات الأهلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة

ارشيف

سفير بريطانيا يعلم مواطنيه نطق اسم "صلاح"

الدولار

استقرار سعر الدولار بالبنوك

بسمة وهبة

تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

صلاح

محمد صلاح عن نهائي أوروبا:"لن أفطر"

احمد ابو زيد

تفاصيل جديدة عن تهريب 23 ألف قطعة أثرية لإيطاليا

صلاح ورونالدو

تعليق ناري لـ"صلاح" على تصريحات "رونالدو"

سليمان جودة يشيد بقرار وقف التعاون مع "جواتيمالا"

الحياة السياسية

سليمان جودة
جودة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أول قرار حاسم لـ"الدول العربية"ضد دولة نقلت سفارتها للقدس

#

"جودة" يطالب بالدقة في اختيار الحكومة الجديدة

#

المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير

#

"جودة": شرم الشيخ تعاني تدهورًا سياحيًا منذ 3 سنوات

إسرائيل

أمريكا

القدس

جواتيمالا

سفارة

أشاد سليمان جودة، الكاتب الصحفى بقرار جامعة الدول العربية ضد دولة جواتيمالا التى تقع فى أمريكا الوسىطى، والذى أعلنه الوزير مفوض محمود عفيفى، المتحدث باسم الجامعة، بأنها قررت وقف أى تعاون مع جواتيمالا، وإلغاء مذكرة تفاهم مُوقَّعة مع وزارة خارجيتها قبل خمس سنوات  وذلك عقب قرارهابنقل سفارتها الى القدس تأييد للقرار الأمريكى بان القدس عاصمة لاسرائيل .

وقال جودة خلال مقاله  الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان " تخاف ولاتختشى"، إن جواتيمالا قررت نقل  سفارتها هى الأخرى بعد أمريكا ولم تشأ أن تفعل ذلك دون صخب يملأ الإعلام، وإنما فعلته بأعلى درجة ممكنة من الصخب، عندما قرر رئيسها أن يسافر الى القدس  من أمريكا الجنوبية  ليشارك بنفسه فى حفل الافتتاح.

وتابع أن بارجواى لاحقت الدول السابقة فى قرارهما  وأخذت مكانها فى الطابور، وحتى كانت قد قررت الاقتداء بالولايات المتحدة وبجواتيمالا، وحتى كانت قد بادرت بنقل سفارتها، وحتى كان رئيسها قد جاء هو الآخر من أقصى الأرض، ليكون حاضر الافتتاح الأمريكى .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لطيفة لـ"حلمي بكر": "كدا عيب"
» عايدة رياض: هذا سبب طلاقي من محرم فؤاد
» حادث مروع ينهي حياة لاعبة إماراتية أثناء تمرينها
» رد "سويدان" على اغتصاب نجلتها بـ"ضد مجهول"
» معجزة إلهية أغرب من الخيال
» شاهد.. رئيس وزراء إيطاليا يفاجئ الجميع بهذا الأمر
» قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا
» كلوب يكشف معلومة هامة عن نهائي دوري الأبطال
» حكاية ضباط الجيش والشرطة في الملاعب
» تعليق كوريا الشمالية بعد إلغاء القمة بين ترامب وزعيمها
» طلب مثير من "ميسي" ووالده بشأن القدس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر