» لطيفة لـ"حلمي بكر": "كدا عيب"

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لطيفة

كشفت المطربة التونسية لطيفة، سر انتقاد الموسيقار حلمي بكر، الدائم لها، قائلة: "زعل إني أخدت منه أغاني ومنزلتهاش؛ لأني لم أقتنع بها، ولم تليق على صوتي، وأنا اهتميت بنجاحي".

وكذبت "لطيفة"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، حديث حلمي بكر في أحد البرامج عنها، حيث قال إن الفنان عبدالوهاب محمد طلب منه أن يقوم بعمل أغنية لها، ويذهبان لها بمنزلها لإعطائها الأغنية.

وتابعت "لطيفة"، قائلة: "حلمي بكر بيقول كلام كتير غير حقيقي، وعمره ما جاني البيت، وإللي بيقوله ده عيب".

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