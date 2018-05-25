"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

25 مايو 2018 - 11:07 ص

أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا على مدار الأسبوع القادم كله اعتبارًا من اليوم.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، قائلا: "إحنا سنستمتع بطقس ممتع وربيعي الأسبوع المقبل.

وأكد أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري والقاهرة، ولكنها ستصل إلى حد السيول على سلاسل الجبل الأحمر وذلك من اليوم وحتى الإثنين.



