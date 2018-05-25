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"صلاح الجمل" يؤم المصلين في صلاة العشاء والتراويح بإهناسيا

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حقوق الإنسان

النواب

عمر بن الخطاب

رمضان

التراويح

أمَّ الشيخ صلاح الجمل أهالي مركز إهناسيا ببني سويف فى صلاة العشاء والتراويح بمسجد "عمر بن الخطاب" وسط إقبال كبير من أهالي المدينة والقرى المجاورة وتفاعلهم بالتأمين على الأدعية والمناجاة، في الليلة التاسعة من شهر رمضان المبارك.

كان النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، عن دائرة إهناسيا عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أعلن عن استضافته للجمل والشيخ سلامة الريدي القارئ والمبتهل بإذاعة القرآن الكريم لإمامة المصلين في صلاة العشاء والتراويح واستقبل مئات المواطنين الدكتور "صلاح الجمل" بحفاوة بالغة حيث أمَّ المصلين في صلاة التراويح التي اختتمها بالدعاء وسط تفاعل مئات المصلين خلفه وتعالت أصواتهم بالمناجاه والدعاء في حضور اللواء محمد كساب نائب الدائرة وممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا. 
وتخلل الأمسية الدينية موعظة من الشيخ "سيد رجب"، إمام المسجد وابتهالات دينية للشيخ سلامة الريدي، واختتمت بتأمين المصلين على الدعاء خلف الجمل وسط خشوع الشباب والشيوخ من المصلين مع أدعية الجمل، الذي أكد أن زيارته لمدينة إهناسيا تأتي تواصلا لزيارات بدأها منذ ما يقرب من 11 عامًا لمساجد المحافظة أمّ فيها المصلين في عدد من المساجد منها " أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والشيخ أبو الخير ومسجد العُمدة".

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