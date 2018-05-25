"حماد" يكشف معطيات التعديل الدستوري لمدة الرئاسة

25 مايو 2018 - 11:41 ص

كشف عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفى، عن المعطيات المتوفرة لدى المطالبين بإدخال تعديلات دستورية؛ من أجل تعديل مدة شغل المنصب الرئاسي، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًا تمتلك أدوات وإمكانيات تمرير المشروع، وذلك قياسًا على السوابق المشابهة، فى عهدى الرئيسين أنور السادات وحسنى مبارك، ففى عهد الأول أدخل تعديل أيضًا على نص الشريعة الإسلامية لمغازلة عواطف المصريين الدينية، وفى فترة حكم الثانى عدل الدستور فى عام 2005، ليأتى الرئيس إلى المنصب بالانتخاب بدلًا من الاستفتاء.

وأضاف "حماد"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "الصفقة الدستورية"، أنه فى الحالة المصرية حاليا التعديل أكثر قوة وإلحاحا، بما أن تحديد مدد شغل المنصب الرئاسى بمدتين فقط كان من أهم مطالب ومكاسب ثورة يناير ونظريا سيكون مطلوبا من الاحزاب المنخرطة فى هذه التحركات أن تقدم بدورها مسوغا إضافيا لقواعدها وللرأى العام، كى تقتنع تلك القواعد، ويقتنع الرأى العام بأن هذه الأحزاب حصلت لنفسها، وللمجتمع على بعض المكاسب من هذه الصفقة، ونظريا أيضا فإن المتاح أمامها قد يشمل اقتراح النص فى التعديل الدستورى على مدة إضافية ثالث على سبيل الاستثناء للرئيس السيسى

وتابع مرددا بأن الاحزاب والجماعات ستفضل البقاء خارج هذه الصفقة، وفى الغالب لن يكون فى وسعها سوى الاحتجاج، لكن الأخطر عليها هو انقسامها داخليا، فى تكرار لسابقة الانقسام حول الموقف من ترشح وانتخاب الرئيس السيسى فى المرة الأولى، وهو ما دفع بعض الأحزاب إلى عدم اتخاذ قرار بالتأييد أو عدمه، وترك الحرية لأعضائها للتصويت بصفة فردية.