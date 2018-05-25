العاتبون علي مشاري : أنت شيخ ولّا فنان علي روتانا

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العفاسي يفتح النار على "الإخوان" وحسن البنا

تويتر

الخوارج

مشاري بن راشد

كلاب أهل النار

الفجر في الخصومة

قال المنشد الديني مشاري بن راشد العفاسي إنه لن يتحاور علي تويتر مع كلاب "أهل النار" ، كما وصفهم النبي الكريم ، لأنهم شتّامون وفجرة في الخصومة.

وأضاف علي حسابه علي تويتر  لقد أخبر النبي الكريم أن الخوارج  يمرقون من الدين ثم لا يعودون وسماهم كلاب النار ، وبما أن تويتر مساحة للحوار ، فلن أتحاور مع من سماهم النبي ? كلاب لأنهم ينبحون بالشتم والاتهامات والفجور بالخصومة تارة وبالمظلومية تارة وبما أنهم لن يتركوا مذهبهم؛ أعتقد أن البلوك يليق بهم مع أني لا أحبه بتويتر.

يأتي هذا بعد سجال بين العفاسي والإخوان ومؤيديهم علي تويتر تجاوز أكثر من شهر ، وعد دخول الشهر الفضيل أكد العفاسي علي حسابه أن رمضان شهر المعارك وأنه لن يكف عن فضح الخوارج.

تغريدات العفاسي تسببت في ردود فعل واسعة ، خاصة بين محبيه ، حيث غرد حساب ابو علي العراقي : "يا شيخ نحن في رمضان واليوم جمعة ما هذا الكلام كله كلاب وكلاب اسألك بالله هذا كلام شيخ أم فنان على روتانا".

وقال حساب مشكاة : "لا تزكي نفسك فقد تكون اولى منهم بالاسم".

بينما طالبه حساب محمد الفارس  "وددت أن أراك بهذه الصورة وهذه الطريقة...عرفناك مقرءاً خلوقاً، والانجراف خلف التراشق واللعان يفقد الرجل مروءته".


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