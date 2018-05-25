» "ساويرس" يطالب "الخطيب" بالاستقالة فورًا

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الاهلى

ساويرس

الخطيب

طاهر

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتقديم استقالته.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "الحقيقة أن الذي يجب أن يعتذر عن رئاسة الأهلي ويستقيل هو الخطيب مش تركى الشيخ".

واختتم ساويرس تدوينته بقوله، "بهدلنا!".

وكان تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، قد تقدم باعتذاره عن عدم تكملته مهام رئاسة الأهلي الشرفية، في الوقت الذي نشر فيه بيانًا مطولًا سرد فيه حقائق صادمة عن علاقته بالأهلي طيلة الشهور الماضية التي قضاها بالأهلي.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ساويرس حيث قال محمد علي، " هتبقي نقطة سودة ف تاريخ الخطيب انة خلي تركي يبقي الرئيس الشرفي".

وأضاف آخر قائلًا، "لما كنت بقول ان محمود طاهر ناجح في شغله و رجل إداري كانت الناس بقوليلي بيبو دا قلعه الأهلي فالكوره ايوه في الكوره مش الفكر الاداري.. محمود طاهر عينك مليانه".


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