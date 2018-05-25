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تفحم سيارة محملة بـ140 كرتونة بالبحيرة

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اندلع حريق هائل في سيارة محملة بـ140 كرتونة بداخلها كراسٍ متحركة للمعاقين بالطريق الزراعى بكفر الدوار.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، يفيد باشتعال النيران بسيارة بالطريق الزراعى السريع أمام نقطة إطفاء قرية الأمراء اتجاه القاهرة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين اشتعال النيران بالصندوق الخلفى للسيارة رقم 166551 نقل الإسكندرية جامبو بصندوق مغلق محملة بـ140 كرتونة بداخلها كراسى متحركة للمعاقين، خاصة بإحدى الشركات قيادة "رجب .ش.ا" 38 سنة سائق ومقيم بالعكريشة كفر الدوار أثناء سيرها بالطريق المشار إليه وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بأحد أسلاك كشافات الإضاءه بالصندوق الخلفى للسيارة، وأضاف باحتراق حوالى 40 كرتونة من الحمولة.


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