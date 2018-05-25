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ملايين الدولارات والمجوهرات داخل 72 حقيبة لرئيس وزراء ماليزيا السابق

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العثور على رأس سيدة داخل حقيبة أمريكى

الشرطة

مهاتير محمد

نجيب رزاق

مليزيا

قال عمار سينغ مسؤول مكافحة الجرائم التجارية في الشرطة الماليزية إنه تم العثور داخل الحقائق التي تحفظت عليها الشرطة والتي تخص رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، على مجوهرات ودولارات.

وأضاف "سينغ"، "أنه تم العثور أيضاً على 37 حقيبة أخرى بها مجوهرات وساعات ولم تحسب قيمة هذه المضبوطات بعد: مؤكدًا، "أنه استدعى 22 ضابطاً لمدة يومين لحساب المبالغ النقدية، والتي كانت في 26 عملة مختلفة معظمها رينجت ماليزي، دولار أميركي ودولارات سنغافورية".

وكانت الشرطة الماليزية قد ضبطت قبل ثلاثة أيام 284 صندوقاً فيها 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

يذكر أن السلطات الماليزية قد أعلنت الاثنين الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي أشارت إلى نهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا الاستثماري (1ام دي بي) في عملية احتيال يشتبه تورط نجيب رزاق فيها.

وقاد رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد تحالفاً إصلاحياً حقق فوزاً مفاجئاً في انتخابات 9مايو على ائتلاف نجيب الذي حكم ماليزيا دون انقطاع على مدى ستة عقود.




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