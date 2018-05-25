  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
ارشيف

روسيا قتلت علماء فضحوا دورها في تخليق الإيدز

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة

تركي آل الشيخ

تركي الشيخ للأهلي: "أنا مش شوال رز"

مشاري بن راشد

العاتبون علي مشاري : أنت شيخ ولّا فنان علي روتانا

محمد حسني مبارك

لطيفة فخورة بوقوف "مبارك" أمام القضاء

جنود بشار

إعلامي موالي لبشار يتفاجأ بسرقة منزله علي يد "الشبيحة"

اثار مهربة

فيديو يكشف الآثار التي هرّبت إلي إيطاليا

ارشيف

سفير بريطانيا يعلم مواطنيه نطق اسم "صلاح"

الدولار

استقرار سعر الدولار بالبنوك

بسمة وهبة

تعليق بسمة وهبه على منع حلقة ريهام سعيد

أديب: كلام "آل الشيخ" عن الأهلي صحيح

آخر الأخبار

أديب
أديب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

تركي الشيخ للأهلي: "أنا مش شوال رز"

#

تركي آل الشيخ يكشف المستور بانتخابات الأهلي

#

تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للأهلي

#

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

ال الشيخ

الاهلى

الخطيب

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل ما قاله المستشار ترك آل شيخ عن علاقته بالنادي الأهلي قبل تقديم استقالة صحيح وأنا شاهد علي ذلك".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "كلام تركى آل الشيخ عن النادي الأهلي كله صح وأنا شاهد على جزء كبير منه".

وتابع: "الراجل أدى النادي كتير ومخدش غير النكران وعدم التقدير والمسالة بسيطة مادم مش عايزينة كده ربنا معاكوا واعتمدوا على نفسكوا".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة أديب حيث قال يوسف الغضبان، " مفيش حد أعطا الاهلي حاجه هو من الاساس كان حد يعرف تركي ده قبل أن يقترا أسمه بالاهلي".

وأضاف آخر قائلًا، "بلاش تعادي جمهور الأهلي ياعمرو الله يكرمكك خليك في حالك واسكت أحسن إحنا صايمين ومش عاوزين نغلط في حد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل عامل للخلاف على "فكة" 100 جنيه في البحيرة
» "ساويرس" يطالب "الخطيب" بالاستقالة فورًا
» تركي آل الشيخ يكشف المستور بانتخابات الأهلي
» "الجندي": المجتمع في خطر
» لطيفة لـ"حلمي بكر": "كدا عيب"
» عايدة رياض: هذا سبب طلاقي من محرم فؤاد
» حادث مروع ينهي حياة لاعبة إماراتية أثناء تمرينها
» رد "سويدان" على اغتصاب نجلتها بـ"ضد مجهول"
» معجزة إلهية أغرب من الخيال
» شاهد.. رئيس وزراء إيطاليا يفاجئ الجميع بهذا الأمر
» قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في ليبيا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر