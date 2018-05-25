ري القليوبية يخالف القانون ويردم نهر النيل للتحايل علي المحافظ

في الوقت الذي يحارب فيه المسئولين جميع مغتصبي أراضي أملاك الدولة والري وإزالة وتفجير جميع المباني المقامة بالمخالفة للقانون وخاصة المقامة علي نهر النيل والتصدي لها بكل حزم حفاظا علي مجري النهر لأنه شريان الحياة ومنبع الخير لكل المصريين، وكان أخرها تفجير 3 ابراج سكنية علي النيل في مدينة بنها وقرية بطا وقرية ورورة وإزالة العديد من المشاتل الزراعية والملاعب ومنازل سكنية يقطنها المواطنين وغيرها والتي يجرمها القانون ويحاربها المسئولين في الري، نجد ان ادارة الري في القليوبية والتي يقع موقعها في مدينة بنها وملاصقة لاستراحة مدير امن القليوبية وعلي بعد أمتار من ديوان عام محافظة القليوبية، هي نفسها من تخالف القانون وتضرب به عرض الحائط وكأن المحرم علي المواطنين محلل للري ولكن لنا هنا سؤال هل يستثني المسئولين والجهات الحكومية من القوانين التي تجرم المخالفين وتصدر ضدهم قرارات حاسمة تصل للسجن والغرامة؟

نعم إدارة الري بالقليوبية لم تجد سبيلا لها من الهروب من قرار اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بإخلاء مساحة 10 متر علي النيل لإقامة ممشي للمواطنين الا ان المسئولين في ادارة الري أخذتهم عزة النفس بمبدأ "البلد بلدنا الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا والنيل بتعنا" فقامت إدارة الري والموارد المائية بردم جزء كبير من النيل بالحجارة والرمال داخل المجرى المائي لتقدم هذا الجزء للمحافظة تنفيذا