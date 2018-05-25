» تذكر وصية الأم المتوفاة حب واشتياق لها

25 مايو 2018 - 03:26 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي وهي تذكرني بما أوصتني إياه، وقلت لها أنني أحضرت ما طلبت منى وهو العسل، ثم تذوقت منه بإصبعها. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن و الحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرا في صواب التأويل.

الوصية تدل على شدة الحب والاشتياق بينك وبين الوالدة وإن كنت فى سفر عدت إليها قريبا، والوصية تدل على الخير و علو الشأن أو الزيادة في العلم، وربما دلت الوصية على تفويض أمر مهم لك.

وكون الوالدة تذكرك وتوصيك بالعسل فإن كنت متزوجا وبينك وبين زوجتك خلاف فهى توصيك بحل هذه المشاكل، و شراء العسل يدل على التغلب علي المشاكل المادية، وتناول العسل يدل علي الفرحة وطول العمر والإخلاص في العمل و اتخاذ القرار الناجح.

وقد يدل العسل علي تحقيق الثروة و الحب و تحقيق السعادة في الحياة الأسرية و التخلص من الاكتئاب و التوتر. وتذوق العسل يدل علي حلاوة الإيمان و تلاوة القرآن و أعمال البر.

وتذوق العسل للأعزب والعزباء يدل على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ...حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته )متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا إن العسيلة الجماع )رواه أحمد. وللمتزوجين يدل على زيادة الألفة والحب أو ولادة طفل. و نظرا أن العسل يجمع الذباب و النمل حوله فقد يدل علي معني سلبي و هو الهم و النكد و الحسد. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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