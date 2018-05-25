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ضبط 1750 كيلو ممبار وجبن موزاريلا فاسدة بالقليوبية

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ارشيفية
ارشيفية

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ثلاجة مواد غذائية بداخلها كميات كبيرة من الممبار وجبن موزريلا فاسدة، تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة.

كانت معلومات قدر وردت لإدارة شرطة التموين، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو"عبد الوهاب. ر. ع" 21 سنة - ومقيم حدائق القبة القاهرة المسئول عن ثلاجة ومجزر لتعبئة وتصنيع الممبار بدون ترخيص من الجهات المعنية والرقابية والكائنة بناحية سرياقوس- دائرة مركز الخانكة، لحيازته واستخدامه فى التصنيع لحوم ودهون وهياكل دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومصدرها أو سداد الرسوم الجمركية عليها (مجهولة المصدر) وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية ومثبت عليها تواريخ انتاج وانتهاء بمعرفته، وكذا قيامة بخلط جبن شيدر بجبن موزريلا ووضعها داخل أكياس وطرحها بالأسواق على انها جبن موزريلا لغلو ثمنها بالأسواق للاستفادة من فارق الأسعار مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم إخطار اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية والذي أمر بسرعة مداهمة الثلاجة وضبط المخالفين.

تم تشكيل حملة من مباحث التموين بالاشتراك مع لجنة فنية بيطرية أسفرت عن ضبط 1.250 طن ممبار غير صالح للاستخدام الآدمى، و500 كجم جبن موزريلا  بدون بيانات،  وورد تقرير الفنى البيطرى يفيد أن المضبوطات من جبن ولحوم  يوجد تغيير واضح فى الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة وتغير فى اللون والرائحة وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة.

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