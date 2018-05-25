تشكيل "الفراعنة" في ودية الكويت الليلة

25 مايو 2018 - 04:14 م

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر الاعتماد على شريف اكرامي في حراسة مرمى المنتخب الوطني الليلة في ودية الكويت المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء على إستاد جابر الأحمد في إطار استعداد الفراعنة لمونديال روسيا 2018.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة كما يلي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وكريم حافظ

خط الوسط: محمود عبد العزيز وطارق حامد وعمرو وردة

خط الهجوم: شيكابالا ورمضان صبحي وكوكا

يبدأ المدير الفني هيكتور كوبر، مرحلة الاستعداد الأخيرة لنهائيات كأس العالم في روسيا، بمواجهة قوية أمام منتخب خليجي، مشابه لأسلوب لعب المنتخب السعودي المتواجد في نفس مجموعة الفراعنة بالمونديال.

ويأمل "كوبر" أن تكون المباراة فرصة لاكتشاف عناصر جديدة، أهمها تجربة اللاعب محمود عبد العزيز لاعب خط الوسط في نادي الزمالك، وأيضا اختباره للاعب الظهير الأيسر كريم حافظ المحترف، علي حساب محمد عبد الشافي، وأيضا المدافع محمود الونش.