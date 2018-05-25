» استشاري مسالك يقدم روشتة علاج لمرضى الكلى في رمضان

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شهر رمضان

الصيام

المسالك البولية

أسامه الحصري

أعلن الدكتور أسامة الحصري استشاري المسالك البولية والذكورة وعضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المسالك البولية أن مرضى المسالك يجب أن يتبعوا بعض الخطوات خلال شهر رمضان ويجب أن يتعرف المريض على كيفية الصيام دون التعرض للمتاعب الصحية، ومن أهم النصائح نذكر ضرورة تناول ما لا يقل عن ثلاثة ليترات من الماء في اليوم، أي في الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور.

وأضاف "الحصرى" أنه يجب التقليل قدر الإمكان من المنبهات ، والمشروبات الغازية  والتقليل من تناول اللحوم الحمراء وملح الطعام والسبانخ والطماطم والمكسرات وكذلك عليهم تجنب التعرض للمجهود الشديد أثناء النهار وتجنب التعرض للحر الشديد والتركيز على الماء وهذا الأمر يتطلب من المريض الالتزام بإرشادات الطبيب وذلك من أجل المحافظة على الصحة وتجنب الأمراض أو مضاعفاتها  والتمتع بفوائد شهر رمضان الصحية.

وتابع: هناك مرضى يحتاجون إلى رعاية خاصة خلال شهر الصوم مثل مريض الفشل الكلوي الذي يحتاج إلى رعاية حتى يبقى الجسم في أمان والكلى هي التي تحافظ على مكونات ما بجسم الإنسان من عناصر ومركبات أساسية وفى الوقت نفسه هي التي تلفظ الزائد عن الحاجة منها كالصوديوم والبوتاسيوم، حيث إن هذه الزيادة لا فائدة منها بل هي عبء ثقيل وضار على الجسم وأجهزته وكذلك تتخلص الكلية من المواد الضارة مثل حمض البوليك والبولينا .

وأشار الحصرى أن النظام الغذائي الخاطئ في شهر رمضان إذا كان خفيف السوائل وكثير الأملاح يساهم في زيادة فرص تكوين الحصى، إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بما يتناوله المرء على مائدة الإفطار.


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