"أديب" يشعل النار بين "آل الشيخ" و"الخطيب"

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الخطيب

عمرو أديب

تركي آل الشيخ

دياز

أكد الإعلامي عمرو أديب على مصداقية ما قاله الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تركي آل الشيخ في البيان الذي أصدر صباح اليوم روى من خلاله تفاصيل علاقته بالنادي الأهلي منذ بدء الانتخابات الاخيرة للنادي وحتى الاختلاف الذي وقع بين الطرفين بسبب صفقة المدرب الأرجنتيني "دياز".
وقال "أديب" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلام تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي كله صح وأنا شاهد على جزء كبير منه الراجل أدى النادي كتير ومخدش غير النكران وعدم التقدير والمسألة بسيطة مادام مش عايزينه كده ربنا معاكوا واعتمدوا على نفسكوا".
وغرد عدد من النشطاء على تغريدة "أديب" وكان أبرزها:-
قال ناشط: " كل واحد مستفيد من ترك ال شيخ هيطل براس الثعبان علينا شئ متوقع جدا الفلوس تغلب".
وأضاف أخر: " الكلام ده ينطبق علي الخطيب اول واحد لانه اكتر واحد استفاد ماديا من ورا تركي".
وغرد أخر: " فيهم كام مليون الكلمتين دول يا عمرو".
وقال ناشط: " ما إحنا هنعتمد علي نفسنا فعلا، بس ايه دخل الزملكاوية ومخليهم يهبدوا في القصة دي أوي كده !، بقيتوا أهلاوية اكتر مننا يا بجحين".


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