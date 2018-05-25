» هذه الفنانة تقع في فخ "رامز تحت الصفر" الليلة

25 مايو 2018 - 06:06 م

تقع النجمة شيرين عبدالوهاب بعد قليل في فخ المقالب الذي ينصبه لها الفنان رامز جلال من خلال برنامج "رامز تحت الصفر".

وقامت "إم بي سي مصر" بنشر بوستر يجمع بين رامز جلال والنجمة شيرين عبد الوهاب، وعلقت: "انتظروا اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب في رامز تحت الصفر".

?بدأ المقلب باستضافة فر?ق البرنامج ?حد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، حيث يتم توصيله إلى مكان ما في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ل?كتمل ظهوره على مراحل أمام الض?ف ما يزيد من فزعه وخوفه!.