» الاعتداء على الفنانة "منى عبدالغني" بسبب ارتدائها الحجاب

25 مايو 2018 - 06:30 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة منى عبد الغني وزميلتها هبة عبد الغني، خلال تعرضهما للاعتداء من قبل شخص أعلن اعتراضه على ارتدائهما الحجاب.

وقالت هبة عبد الغني خلال الفيديو: "في البداية حاولنا توضيح الأمر له وطالبناه بالابتعاد عن موقع التصوير، وبعدها طالبنا السائق المجري الذي يعمل معنا بشرح الأمر له، ولكنه ظل يرفض وجودنا.

وتسائلت: "فلماذا نتحمل العري وأصحاب الأفكار الشاذة في أوروبا من منطق الحرية ولا يتحملنا الطرف الآخر!".

وأشارت هبة عبد الغني، إلى أن "العنصرية موجودة، وهذا المقطع يؤكد ذلك، ويرد على جميع المشككين الذين يتحدثون عن تحضر العالم الأول"، حسب قولها.

يذكر أن مسلسل "فوق السحاب" بطولة "هاني سلامة، وعفاف شعيب، واللبنانية ستيفاني صليبا، ومنى عبد الغني، ومحمد محمود عبد العزيز، وإيهاب فهمي، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وأمير شاهين، وآخرون، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

شاهد الفيديو..



