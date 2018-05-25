بالفيديو.. استقبال خاص لـ"صلاح" من جماهير ليفربول

25 مايو 2018 - 07:31 م

نشر الحساب الرسمي لموقع نادي ليفربول الانجليزي مقطع فيديو على "يتوب" للحظة وصول الفريق إلى العاصمة الأوكرانية "كييف" استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسباني في تمام التاسعة الا ربع مساء غد السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا والاستقبال الجماهيري للفريق.

ويظهر من خلال الفيديو الاهتمام الجماهيري الكبير بمحمد صلاح هداف الفريق ونجم المنتخب الوطني .

وكان يورجن كلوب المدير الفني للفريق قد أعلن أمس عن القائمة التي ضمت كلًا من :

حراسة المرمى: لوريس كاريوس - سيمون مينيوليه - داني وارد

الدفاع: ناثان كلين - ترينت أليكس أرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - راجنر كلافان - ألبيرتو مورينو - أندرو روبرتسون - ناثان فيليبس.

الوسط: جوردان هينديرسون - جيورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر - إيمري تشان - أدم لالانا - رافائيل كاماتشو - كورتيس جونز.

الهجوم : روبرتو فيرمينو - محمد صلاح - ساديو ماني - داني إنجز - دومينيك سولانكي - بين وودبرن.

شاهد الفيديو..



