بالفيديو.. الكويت تتقدم على منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والكويت
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أمير سعد
أحرز اللاعب فيصل الأنصارى هدف الكويت في الدقيقة 7 من اللقاء.
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