» تشكيل عصابى يعترف بسرقة التوك توك بالإكراه

25 مايو 2018 - 09:27 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين، لاتهامهم بسرقة مركبات التوك توك بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وردت معلومات لضباط مباث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تفيد تكوين 4 عاطلين تشكيل عصابي لسرقة مركبات التوك توك من قائديها وبيعها لعملائهم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 11 توك توك، وأرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.