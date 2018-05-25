  • الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:45 م
بحث متقدم
المنتخب

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر والكويت

الآثار المهربة

«الخارجية»: الآثار المهربة لإيطاليا تثير العديد من التساؤلات

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

«الطيب»: أوروبا تصدر لنا الحروب لاستمرار تجارة السلاح

قلعة صلاح الدين

إحباط محاولة سرقة سور قلعة صلاح الدين

الدولار والجنيه

ارتفاع أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري» عن المصالحة: مصر لجميع أبنائها

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني وإصابة 109 آخرين برصاص الاحتلال في غزة

تركي ال شيخ والخطيب

بالأسماء.. «آل شيخ» يكشف صفقات «العيار الثقيل» للأهلي

الخطيب

«ساويرس» يُطالب «الخطيب» بالرحيل

وزير الخارجية سامح شكرى

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

أول تعليق من «شيرين» بعد ضربها لـ«رامز تحت الصفر»

الصفحة الأخيرة

شيرين في رامز تحت الصفر
شيرين في رامز تحت الصفر

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

12 لفظ خارج من «شيرين» في «رامز تحت الصفر»

#

هذه الفنانة تقع في فخ "رامز تحت الصفر" الليلة

#

رامز جلال يعتذر لشقيقه "ياسر" .. لماذا؟

#

هكذا سخر نجم مسرح مصر من زميله بعد اصطياده من رامز جلال

رامز جلال

شيرين عبد الوهاب

رامز تحت الصفر

بعدما أذيعت حلقة شيرين عبد الوهاب، في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، اليوم الجمعة، علقت المطربة المصرية على ما جرى في الحلقة، من ضربها وإهانتها للفنان رامز جلال.

غردت شيرين عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أعتقد كفاية كده أوي على صداقتنا يا رامز".

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد انهالت على رامز جلال، بالضرب والسباب، بعدما كشف لها عن شخصيته الحقيقية، ونزع ماكياج المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، هيكتور كوبر.

وكانت شيرين، تقول لرامز جلال خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب.   

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حكايتي .. وابتسامة هوليود (2)

عبد العزيز محمد قاسم

طريق الموتى

عبد الرازق أحمد الشاعر

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إيطاليا تحقق لتحديد أصل الآثار المهربة
» «صلاح»: كنت أعشق هذا الثلاثي في طفولتي
» الشوط الأول.. الكويت يتقدم على منتخب مصر
» «كلوب» يوضح موقفه من صيام «صلاح»
» شاب يذبح ابن عمه بسبب كرة القدم
» أخصائي تأهيل ليفربول يصدم "صلاح"
» تشكيل عصابى يعترف بسرقة التوك توك بالإكراه
» 12 لفظ خارج من «شيرين» في «رامز تحت الصفر»
» إصابة 11 شخصًا في حادثي انقلاب سيارتين ببني سويف
» كوب شاي ينهي حياة مسجون بالذبح بقسم روض الفرج
» بالفيديو.. استقبال خاص لـ"صلاح" من جماهير ليفربول

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
صلاح وابو هشيمة
باشاوات الرياضة المصرية
القصة الكاملة للحرب على الشيخ الشعراوي
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر