» 12 لفظ خارج من «شيرين» في «رامز تحت الصفر»

25 مايو 2018 - 09:49 م

انهارت المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد اكتشافها لمقلب برنامج "رامز تحت الصفر"، اليوم الجمعة.

وفور أن كشف مقدم البرنامج، رامز جلال، عن شخصيته لشيرين عبد الوهاب، حتى انهالت عليه بوابل من الألفاظ الخارجية، التي وصلت إلى 12 لفظًا، بالإضافة إلى ضرب مبرح، والذي وصفته قناة "إم بي سي" بأنه "علقة موت".

وكانت شيرين عبد الوهاب تقول لرامز جلال خلال ضربها له، إنها حذرته من الإيقاع بها في برامجه للمقالب.

وتدور فكرة برنامج "رامز تحت الصفر"، حول استضافة عدد من النجوم العرب في روسيا لدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولكنهم يقعون هناك في مقلب الممثل المصري، رامز جلال، بعد أن يتنكر في صورة مدرب منتخب مصر، هيكتور كوبر، وبمساعدة من لاعب الكرة المصري المعتزل، مجدي عبد الغني.