«وزير التعليم»: بعض الجامعات المصرية تتفوق على أمريكا واليابان

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن ترتيب بعض الجامعات المصرية يتفوق على جامعات في إنجلترا وأمريكا واليابان.

وأضاف " عبد الغفار" في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد "، أن الدولة تسخر كافة إمكاناتها من أجل تطوير التعليم والصحة، لافتًا إلى أن هناك حالة من التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي من أجل التعرف على خطة تطوير التعليم في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى التعرف على دور وزارة التعليم العالي في إنجاح تلك الخطة.

وتابع قائلاً: "المستفيد من تطوير منظومة التعليم هو الخريج والمرحلة القادمة تهتم بكل ما يتعلق بقضايا التعليم".

وأكمل: "ما يقرب من 19 هيئة ومؤسسة مسئولة عن تصنيف الجامعات وهناك 25 ألف جامعة تشارك في التصنيف الجامعي ويتنافس على التصنيف240 دولة، وترتيب بعض الجامعات المصرية يتفوق على جامعات في إنجلترا وأمريكا واليابان".


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