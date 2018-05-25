» سبب حيرة «زيدان» قبل موقعة ليفربول

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قبل ساعات من النهائي المرتقب بدوري الأبطال، دخل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، في حيرة من أمره بشأن التشكيل الاساسى للفريق في مباراة نهائى دورى الأبطال أمام ليفربول الإنجليزى في العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة، إنه إذا لم تكن هناك مفاجآت فإن «زيزو» سيدفع في المباراة ضد «الريدز» بكل من كايلور نافاس، داني كارفاخال، فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، إيسكو، وكريستيانو رونالدو، على أن يختار لاعبًا من بين كريم بنزيما، وجاريث بيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بنزيما وبيل تعرضا لانتقادات لاذعة هذا الموسم، الأول بسبب غيابه عن التهديف، والثاني بسبب عدم انتظام مستواه، إلا أن «القط» الفرنسي و«القطار» الويلزي نجحا في استعادة مستواهما في الفترة الأخيرة، وهو ما سيجعل القرار صعبًا على «زيدان».


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