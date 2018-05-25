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عريس يطلق زوجته بعد 15 دقيقة زواج

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طلاق (صورة تعبيرية)
طلاق (صورة تعبيرية)

وكالات

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بعد دقائق من الزفاف..عروسة تضبط زوجها فى أحضان راقصة

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طلاق

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كشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن واقعة طلاق وقعت بعد 15 دقيقة فقط على عقد القران، بعد خلاف وقع بين الزوج ووالد عروسه على دفع المهر.

وذكر مستشار قانوني، في حيثيات الواقعة، إن والد العروس اتفق مع عريس ابنته على دفع 100 ألف درهم (30.000 دولار) مهرًا، تتم كتابتها في عقد الزواج، منها 50 ألفا عند توقيع العقد، وبقية المبلغ عقب الخروج من المحكمة.

وفي يوم عقد القران، توجه الطرفان وأقاربهما ومعارفهما إلى مكتب القاضي، حيث تم توقيع العقد، وتنفيذ الجزء الأول من الاتفاق، وبعدها مباشرة طالب الأب زوج ابنته بدفع بقية المبلغ، لكن الزوج طلب منه مهلة 5 دقائق لإحضار المبلغ من مركبته، لكن الأب أصر على استلام المبلغ فورًا، وطلب منه أن يرسل أيا من أصدقائه بدلًا منه لإحضار المبلغ، فشعر الزوج بالإهانة، وطلق زوجته قبل أن تمر 15 دقيقة على الزواج.


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