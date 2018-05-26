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أول تعليق لـ«كوبر» بعد التعادل مع الكويت

الرياضة

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أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني، رضائه التام بالتعادل أمام الكويت، بهدف لكل منهما، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب جابر الأحمد، فى إطار الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال «كوبر» فى تصريحات لقناة «onsport»، كنت أبحث عن بعض الأشياء فى ودية الكويت منها تجربة اللاعبين الجدد، واستفدت من معرفة بعض الإيجابيات و السلبيات فى أداء الفراعنة قبل المونديال.

أضاف كوبر، أعرف أن هناك غضب جماهيرى بسبب عدم تحقيق الفوز ولكن معظم اللاعبين عائدون من إجازة طويلة، وكانت محتاجة وقت للتأقلم و العودة لمستواهم الطبيعى ولكن عموما أنا سعيد بالودية وكنت أهتم أكثر بالبحث عن أداء الفريق.

تابع المدير الفنى للفراعنة كسبنا بعض الوجوه الجديدة فى المنتخب والأيام المقبلة سيزيد مستواهم للأفضل خلال المعسكر.

وعن طموحه فى كأس العالم، قال كوبر أتمنى أن نصل لأفضل الأدوار فى المونديال وعلى الجميع أن يثقوا فى لاعبي المنتخب المصرى.

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