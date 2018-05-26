"الجنح" تنظر اليوم أولى جلسات دعوى تتهم نرمين الفقى

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النصب

نرمين الفقي

محكمة جنح الشيخ زايد

حددت محكمة جنح الشيخ زايد بأكتوبر، غدًا السبت 26 مايو، لنظر دعوى تتهم الفنانة نرمين الفقى، بالنصب على ثرى عربى، وعدم وفائها بالزواج منه.

وطالب محامى المدعى بمعاقبة المدعية عليها بنص المادة 336 من قانون العقوبات، التى تنص على "يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة ".

من جانبها، أكدت نرمين الفقى، أنها لن تعلق على القضية قبل صدور الحكم القضائى.


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