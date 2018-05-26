«أرطغرل» يودع الشاشة في هذه اللحظة

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أرطغرل
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قيامة أرطغرل

أرطغرل

صرّح منتج ومؤلف مسلسل "قيامة أرطغرل"، محمد بوزداغ، بأن المسلسل سيودّع الشاشة حيث ستكون الحلقة 221 هي الأخيرة، والتي يموت فيها البطل "أرطغرل".

وأكد "بوزداغ" وجود موسم خامس يحكي عن قيامة عثمان، وسيكون هناك مرور زمني بعد موت أرطغرل وبذلك يكون الممثل "أنجين التان" خارج الجزء الخامس.

وأكد المنتج، أنّ العمل على "قيامة عثمان" أحد أكبر أحلامه، وسيروي قصة الغازي عثمان، والآن هو في مرحلة القراءة التاريخية العميقة لحياته، كما سيقوم بجولات جغرافية للبحث بدقة. كما اعتبر أن العمل القادم سيولد في شكل أضخم وأكبر من "أرطغرل".


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