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تصريح جديد من ترامب بشأن عقد القمة مع زعيم كوريا

عرب وعالم

دونالد ترامب وكيم جونج أون
دونالد ترامب وكيم جونج أون

المصريون ووكالات

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ترامب: موعد لقائي مع زعيم كوريا الشمالية يعلن خلال أيام

قال الرئيس الأميركى دونالد ترامب، الجمعة، غداة قراره إلغاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية، إن اللقاء مع كيم جونغ أون ما زال ممكنا عقده في موعده المحدد سابقا، بعد أن أشاد برد فعل بيونغ يانغ الإيجابي وانفتاحها على الحوار.
وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: «سنرى ما سيحدث»، بعد أن رحب بالبيان الأخير لبيونغ يانغ بشأن المحادثات، موضحا أنه «خبر سار للغاية».
وأكد ترامب أن القمة «قد تعقد حتى في 12 الشهر» المقبل في إشارة إلى الموعد الأصلي المحدد في سنغافورة.
وتابع مشيرا إلى الكوريين الشماليين «إننا نتحدث إليهم الآن. إنهم يريدون ذلك بشدة. نحن نرغب في القيام بذلك. سنرى ما سيحدث».
وتأتي تصريحاته في حين كان الدبلوماسيون والمحللون لا يزالون يحاولون استيعاب الإعلان المذهل لإلغاء القمة، ما يعيد خلط الأوراق ويغذي الانطباع بأن الرئيس مستعد لدفع أي ثمن من أجل القمة التي يأمل أن تشكل علامة فارقة في ولايته الرئاسية.

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