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بوتين يعلن التنحي عن رئاسة روسيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إنه سيحترم الدستور الروسي الذي يحظر على أي رئيس تولي المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين بما يعني أنه سيتنحى عندما تنتهي ولايته الحالية في 2024.
ولم تأت تصريحات بوتين التي أدلى بها للصحفيين في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج وبثها التليفزيون الرسمي كمفاجأة ولا تعني بالضرورة إنه سيتنازل عن السلطة بعد ست سنوات.
وتنحى بوتين عن الرئاسة من قبل في 2008 بعد أن قضى ولايتين رئاسيتين متتاليتين ثم عاد للرئاسة في 2012 بعد أن قضى ولاية رئيسا للوزراء ليتسنى له قانونا الترشح من جديد.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتنحى عن منصبه ومتى، قال بوتين "لطالما التزمت بصرامة بدستور الاتحاد الروسي، في الدستور كتب بوضوح أنه ليس من المسموح لأي شخص البقاء أكثر من ولايتين متتاليتين، اعتزم الالتزام بتلك القاعدة".
وفاز بوتين بسهولة وأعيد انتخابه في تصويت جرى في مارس لولاية ثانية تستمر ست سنوات حتى عام 2024 وهو ما سيجعله أطول زعيم روسي يبقى في السلطة منذ الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين.

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