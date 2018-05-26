"شكري" يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل ثابت ومستمر ورؤية واضحة مع السودان وإثيوبيا.



وأضاف "شكري"، خلال لقاء تليفزيوني، أن الاجتماع الأخير بشان سد النهضة قد حرك التعثر في المسار الفني، مؤكدًا أن مصر حريصة على بناء جسور التعاون والثقة مع كل من السودان وإثيوبيا، وخاصة في قضية نهر النيل.

وأضاف "شكري"، خلال لقاء تليفزيوني، أن الاجتماع الأخير بشان سد النهضة قد حرك التعثر في المسار الفني، مؤكدًا أن مصر حريصة على بناء جسور التعاون والثقة مع كل من السودان وإثيوبيا، وخاصة في قضية نهر النيل.