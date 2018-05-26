"شكري" يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل ثابت ومستمر ورؤية واضحة مع السودان وإثيوبيا.
وأضاف "شكري"، خلال لقاء تليفزيوني، أن الاجتماع الأخير بشان سد النهضة قد حرك التعثر في المسار الفني، مؤكدًا أن مصر حريصة على بناء جسور التعاون والثقة مع كل من السودان وإثيوبيا، وخاصة في قضية نهر النيل.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن الجميع يعمل الآن من أجل الوفاء بالتزامات كل طرف في بناء سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من الأهمية لجميع الأطراف أن يتم تحريك المسار الفني لسد النهضة في توقيت محدد وواضح، وذلك عقب الدراسات الفنية وتوضيح الرؤية والأسلوب.


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