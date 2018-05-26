رد مفاجيء وغير متوقع من عبدالله السعيد على بيان "آل الشيخ"

26 مايو 2018 - 05:16 ص

غرد عبدالله السعيد - صانع ألعاب الأهلي السابق - على البيان الذي أصدره تركي آل شيخ - الرئيس الشرفي السابق للأهلي - والذي كشف فيه عدة معلومات كان أبرزها ما تعلق بقيام سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - بإبلاغ عبدالله السعيد بأن الأهلي لا يرغب فيه ناصحًا إياه بأن يبحث عن "رزقه" في مكان آخر ، وهو ما انتهى بتوقيع اللاعب للزمالك .



وقال "السعيد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "أتوجه بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على وقوفه بجانبي طوال الفترة السابقة وتوضيح بعض الأمور في وقت تخلى عني فيه الكثيرون ".



وأضاف: "أتوجه أيضًا بالشكر للجمهور والناس التي تفهمت وساندتني .. أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي لإسعادكم وأن أكون عند حسن ظنكم".



وأردف: "وأتوجه بالشكر أيضًا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم على كل شيء".



