"انت أهـــ...." تشعل مشادة كبرى باستدويو الإبراشي

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مسلسلات رمضان

عصام عجاج

اندلعت مشادة كبرى بين المحامي عصام عجاج والكاتب والمؤلف محمد صلاح العزب ، بعد سخرية الثاني من نقد الأول للبلطجة بمسلسلات رمضان .

وكان الاثنان ضيفين ببرنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي للحديث عن البلطجة والعري بمسلسلات رمضان .

وسخر العزب قائلًا : "أنا عندي اقتراح إن كل المؤلفين والسيناريستات في مصر وهما قاعدين يكتبوا مسلسلاتهم ياخدوا الاتنين الأساتذة دول يوقفوهم زي الملكين كدة جنبهم ويقولولهم يكتبوا ايه وميكتبوش ايه؟".

وانفعل عصام عجاج قائلًا : "أنت أهـــ... يابني؟ انت بتتكلم في ايه؟ ايه اللي بتقوله دة؟" .. فرد "العزب" قائلًا: "لازم تحترم نفسك في الكلام على فكرة".

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