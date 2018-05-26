» نشطاء: شيرين قدمت دليلًا جديدًا على فبركة برنامج رامز جلال

26 مايو 2018 - 08:04 ص

استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب في برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يتظاهر فيه رامز جلال أنه "هيكتور كوبر" مدرب منتخب مصر .



وأكد النشطاء أن ظهور شيرين دليل جديد على فبركة البرنامج لأن فكرته تعتمد على عدم معرفة أغلب الضيوف لكوبر وبالتالي لا يكتشفون الفرق بين شخصيته الحقيقية والمزيفة .. أما شيرين فظهرت في العام الماضي ضمن إعلان يخص إحدى شركات الاتصالات رفقة هيكتور كوبر الحقيقي وبالتالي من المفترض أن تكتشف زيف البرنامج بسهولة.







