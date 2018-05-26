أسرار جديدة عما حدث بين الخطيب و "تركي آل الشيخ"

26 مايو 2018 - 08:20 ص

كشف مخرج المبارايات والبرامج الرياضية محمد نصر عن كونه كان شاهدًا على بعض الوقائع التي سردها الرئيس الشرفي السابق للأهلي تركي آل الشيخ .



وقال "نصر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "جماهير النادى الأهلى اللى بيقوله السيد تركى آل الشيخ فى بيانه مصيبة سودة فى جبين النادى ومجلس إدارته وجهاز الكرة وأنا شخصيا ولا عمرى شوفته لكن أصدقه فى بعض الكلام اللى قاله لإنه وقائع حصلت فعلا وأنا شخصيا شاهد على كثير منها.. 1- عبد الله السعيد لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ: الزمالك عرض 40 مليون أعمل ايه؟ ..روح يابنى شوف رزقك .. الأهلى مش حايديك ربعهم".



