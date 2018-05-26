» تعرف على حالة الطقس اليوم

26 مايو 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 26 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد تكون غزيرة على وسط وجنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 23 34

الإسكندرية 21 29

بلطيم 20 26

مطروح 20 27

السلوم 20 26

سيوة 24 32

بورسعيد 23 27

دمياط 20 27

العريش 19 28

رفح 18 29

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 35

رأس سدر 24 35

نخل 18 36

نويبع 24 35

طابا 20 36

كاترين 18 31

الطور 23 36

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 26 37

مرسى علم 27 34

الفيوم 21 36

بنى سويف 25 36

المنيا 26 36

أسيوط 27 38

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 30 41

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 28 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 29 37

حلايب 30 37