أول رد لـ«أردوغان» على قضية «أوزيل»

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علق رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، اليوم الثلاثاء، على اضطهاد مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني، في الفترة الماضية.

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان: «مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الألماني، وذلك بسبب معتقداته الدينية.. غير مقبولة».

وأضاف أردوغان أنه تحدث مع أوزيل، مساء الاثنين، مؤكدًا أن منتقدي اللاعب «لم يرق لهم» الصورة التي التقطت لنجم كروي مع أردوغان ما استدعى توجيه انتقادات لأوزيل قبل نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وكان مسعود أوزيل صانع ألعاب منتخب ألمانيا قد أعلن في حسابه على تويتر، الأحد اعتزاله اللعب دوليا، بعد الهجمة التي تعرض لها بسبب صورة التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو ومواطنه وزميله في المنتخب غوندوغان.

وقال أوزيل: "بقلب مفعم بالاسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذا العنصرية وعدم الاحترام تجاهي".

ولاقى قرار أوزيل تعاطفا واسعا بين النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعلنوا تضامنهم معه عبر وسم باسمه تصدر قائمة أعلى الوسوم تداولا في عدد من الدول العربية، حيث وجه النشطاء عبره انتقادات حادة للعنصرية التي تعرض لها أوزيل.


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