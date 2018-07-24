«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

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متابعات - خالد الشرقاوي

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تحذير

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا سيشهد قمة الارتفاع فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حيث ستصل درجات الحرارة من 40-41 درجة مئوية.

وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسب الرطوبة ستقل عن المعتاد رغم ارتفاع درجات الحرارة مما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة لدى المواطنين.

ونصح، المواطنين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة ووضع غطاء للرأس، وعند الشعور بارتفاع درجة حرارة الجسم من الأفضل الذهاب إلى أقرب مستشفى خاصة للأطفال وكبار السن، مناشدًا المصيفين بعدم التعرض للشمس من الثانية وحتى الثالثة ظهرًا حتى لا تتسبب فى ضرر للجلد.

كما حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من ملئ تانك البنزين بالكامل وترك جزء لتبخر البنزين نتيجة ارتفاع الحرارة، وعدم ملئ إطار السيارة بالضغط المقرر له.


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