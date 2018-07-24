أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

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تعرف على أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 24 يوليو، في البنوك والسوق السوداء.

واستقر سعر صرف الدولار، ليسجل في البنك الأهلي المصري وبنك "مصر" سعر 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.85 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع.

وفي بنك "الإسكندرية"، والأهلي اليوناني، ظل سعر الدولار  ثابتًا عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

أما عن السوق الموازى (السوق السوداء) فاستقر متوسط سعر الدولار عند 17.95 جنيه.


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