رسميًا.. انتقال «مالكوم» إلى برشلونة لمدة 5 مواسم

24 يوليه 2018 - 07:20 م

حصل نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، على توقيع مالكوم دي أوليفيرا، لاعب نادي بوردو الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن اللاعب كان على بعد خطوة واحدة من الانتقال رسميًا إلى نادي روما الإيطالي بالأمس، ولكن تدخل برشلونة في الصفقة أدى إلى تعطيل انتقال اللاعب وتحويل جهته إلى النادي الكتالوني.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا على عقد انتقاله للبرسا لمدة خمس سنوات مقابل 5 ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب له، بينما قدرت قيمة صفقة انتقاله مايقرب من الـ 41 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن اللاعب قد شارك في 84 مباراة مع بوردو، نجح في أن يحرز فيها 20 هدفًا ويصنع 13 آخرين.