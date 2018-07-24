وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيًا مع الجونة

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الزمالك

مباراة ودية

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره الجونة، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم الكونغولي كاسونجو للزمالك في الدقيقة 45 وتعادل الايفواري عبد الله كوليبالي في الدقيقة70 للجونة، ثم عاد المغربي حميد أحداد ليسجل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 80، قبل أن يتعادل محمود الشبراوي للجونة في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الخميس في ختام تجاربه الودية استعدادًا لبداية الدوري العام.


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