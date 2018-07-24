«جروس»: راض عن ودية الجونة.. والتشكيل النهائي بعد الإنتاج

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الزمالك

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جروس

أبدى السويسرى جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رضائه التام علي التجربة الودية أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال «جروس»: «راضي عن تجربتي أمام الجونة وقمت بتجربة العديد من الأمور واللاعبين وبعد لقاء الإنتاج الحربي وديا سأكون قد كونت فكر وتشكيل الفريق النهائي في لقاء بتروجت بالدوري».

وتابع المدير الفني للزمالك: «لا توجد مشاكل في غياب طارق حامد ومحمود علاء عن لقاء بتروجت ولدينا بدائل مميزه وحرصت علي تجربتهم في اللقاء الودي».

ويختتم الزمالك مباراته الودية أمام الإنتاج الحربي  يوم الخميس المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، استعدادًا لانطلاق الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل بمواجهة بتروجت.


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