«عسكرية أسيوط» تقضي بحبس 32 متهمًا ما بين 7 و15 سنة

24 يوليه 2018 - 08:48 م

أصدرت مساء اليوم، الثلاثاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، أحكامًا متفاوتة بالسجن تراوحت بين 7 سنوات و15 عامًا بحق 32 متهمًا حضوريًا بالإدانة فى أحداث عنف بمحافظة المنيا، وفق مصدر قانونى.

وقال المصدر، "إن المحكمة عاقبت متهمين اثنين بالسجن حضوريا 7 سنوات لكل منهما متورطين فى اقتحام وحرق محكمة ديرمواس جنوب المحافظة ذاتها".

وأضاف المصدر، أن المحكمة ذاتها عاقبت 15 متهمًا آخرين حضوريًا بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى أحداث اقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس ومتحف ملوى فيما عاقبت المحكمة 15 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم فى اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص والسجل المدنى بمركز ديرمواس ومركز شرطة ملوى.

وأشار إلى أن المحكمة برأت 17متهمًا فى الأحداث ذاتها لعدم كفاية الأدلة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى مارس 2015 بعدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت عامة وهى التهم التى نفاها المتهمون ومحاموهم خلال جلسات المحاكمة التى بدأت فى يناير 2017.