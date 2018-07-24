«رينارد» مستمر مع منتخب المغرب

24 يوليه 2018 - 08:52 م

استقر الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، على البقاء في منصبه، بشكل رسمي، وذلك حسبما أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، الذي حل ضيفا على وكالة الأنباء المغربية، إن مدرب أسود الأطلس هيرفي رينار مستمر في تدبير شؤون المنتخب الوطني.

وتناولت الكثير من الأنباء مؤخرا، مستقبل المدرب الفرنسي خاصة بعد خروج المغرب من الدور الأول لكأس العالم في روسيا، على الرغم من تقديم مستويات جيدة.

وكان مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رينار قد أكد في توضيح نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه لن يدرب أي منتخب أفريقي في الوقت الحالي، احتراما للمغرب والمغاربة، كما جاء في تغريدته.