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قيادي إسلامي: عبدالناصر كان نظيف اليد ولم يستغل سلطته

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وصف طارق الملط، القيادي السابق والمؤسس لحزب "الوسط"، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأنه "كان نظيف اليد وغير طامع أو مستغل لسلطته في جمع المال"، موضحًا أنه "كان اشتراكيًا بحق".

وكتب الملط عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الإنصاف يقتضى القول أن الرئيس عبدالناصر رحمه الله.. كان مفتونًا بالزعامة فقط.. ولكنه كان  نظيف اليد غير طامع أو مستغل سلطته لجمع المال لنفسه وأسرته.. فكان اشتراكي أو يساري بحق".

وأضاف: "ولكن هذا لا علاقة له بسلوك وممارسات غالبية أولاده الذين أكلوا وشربوا وتربّحوا هم وعائلاتهم باستغلال اسم والدهم داخل مصر وخارجها أيضًا".

وتابع: "وخرج علينا الحفيد من قصور القطامية. ليعطينا دروسًا في فكر الزعيم وأنه لم يأخذ فرصته (18 عامًا) في السلطة لوفاته في عمر 52 سنة ولو بقى أكثر لحقق إنجازات كبيرة".

وفي مقابلة تليفزيونية بثت أمس، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، قال خالد جمال عبد الناصر، حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن "ثورة 23 يوليو كانت تخطيط طويل المدى من الرئيس الراحل، وشملت العديد من الخطط المستقبلية في تاريخ مصر. متابعًا: "لولا وفاة عبد الناصر في عمر 52 عامًا لحقق المزيد من الإنجازات الكبيرة حينها".


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