ضبط 4 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان في المنيا

24 يوليه 2018 - 09:37 م

تمكنت سلطات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بمحافظة المنيا من ضبط 4 أشخاص بتهمة انتمائهم إلى جماعة الإخوان بمركز مطاى شمال المحافظة.

وقال مصدر أمنى: "إن قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع مباحث مديريه أمن المنيا برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية بالمحافظة قد تمكن من إلقاء القبض على 4 أشخاص لانضمامهم لجماعة الإخوان المحظورة وهم (ج. م مدرس، و.م عامل، ح.و.ط موظف بشركة الكهرباء، و،ع مزارع) وجميعهم مقيمون بمركز مطاى شمال المحافظة وذلك خلال حمله أمنية".

وجرى استجواب المتهمين قبل عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.