تدريب عسكري مشترك بين مصر والسعودية وأمريكا

24 يوليه 2018 - 10:02 م

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات تدريب عسكري بحري بمشاركة أمريكا والسعودية والإمارات، بالمياه الإقليمية في البحرالأحمر، فيما تشارك 3 دول أخرى بينها الأردن بصفة مراقب.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب يحمل اسم "استجابة النسر 2018 " تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر وأمريكا والسعودية والإمارت ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من الأردن وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.

وأشار إلى أن فاعليات التدريب البحري بدأت بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف علي أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام.

كما جرى تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب علي موضوعات مهاجمة الشواطئ، كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.

ولفت إلى أن "تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية والتعرف علي أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب والتنسيق لإتمام عمل جماعي مع دول الجوار".