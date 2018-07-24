  • الأربعاء 25 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
شيكابالا

مرتضى يكشف المسكوت عنه لأول مرة فى أزمة شيكابالا

ليبرمان

ليبرمان يطالب بإصدار قانون لتصفية الأسرى الفلسطينيين

وزير البترول

البترول تزف بشرى سارة للمواطنين

نبيل الحلفاوي

"الحلفاوي": شخصية وحيدة إذا ذكر اسمها لا تهاجم

صورة من الفيديو

جريمة قتل تهز القطامية.. والسبب صادم

الدولار

أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم

صلاح

سر تغيير صلاح لصورته على إنستجرام بهذه الصورة الغريبة

مرتضى

مرتضى يهين شيكابالا بعد بيانه المحرج

أوفير دافيدزا

محترف مصري يتفاجأ أن زميله بالفريق صهيوني .. ماذا فعل؟

المرأة المصرية

بريطانيا تنفى شائعة "اللجوء" لنساء مصريات

تدريب عسكري مشترك بين مصر والسعودية وأمريكا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

صدفة غريبة يتسبب فيها مدرب منتخب مصر الجديد

#

"ساويرس" يتوقع نتيجة مباراة المنتخب ويراهن أحد متابعيه

#

أزمة "العاصوف" بين مصر والسعودية !

#

ننشر حيثيات «الدستورية» في اتفاقية «تيران وصنافير»

السعودية

أمريكا

مصر

تدريب عسكري

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات تدريب عسكري بحري بمشاركة أمريكا والسعودية والإمارات، بالمياه الإقليمية في البحرالأحمر، فيما تشارك 3 دول أخرى بينها الأردن بصفة مراقب.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب يحمل اسم "استجابة النسر 2018 " تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر وأمريكا والسعودية والإمارت ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من الأردن وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب.

وأشار إلى أن فاعليات التدريب البحري بدأت بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف علي أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام.

كما جرى تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب علي أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب علي موضوعات مهاجمة الشواطئ، كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.

ولفت إلى أن "تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية والتعرف علي أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب والتنسيق لإتمام عمل جماعي مع دول الجوار".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انقلاب يوليو .. من هنا بدأ الانهيار

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ثورة يوليو وعبدالناصر وروايات الخصوم

فراج إسماعيل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي

الارتزاق وسيلة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مهندس أمام المحكمة: "زوجتى نكدية وترفض الحمل"
» حرب هادئة بين "أنجلينا" و"أمل كلونى" بسبب براد بيت
» وصف غريب من أسامة كمال لرقصة كيكي
» نقل مطربة شهيرة للمستشفى بسبب جرعة مخدرات زائدة
» وقف تجربة "الفياجرا للنساء" بعد تسببها في وفاة 11 طفل
» القضاء يثبت تورط "ملكة سناب شات" في مقتل صديقها
» رجل فتح قبرًا وقرر إحياء الميت الذي به فكانت نهايته مأساوية
» زوج ممثلة إباحية يطلب الطلاق: أصلها خانتني
» غضب من مبابي بعد أن تجاهل "صلاح" و "ميسي"
» بأمر الطب .. رونالدو يملك قوى خارقة
» ابنة ترامب تغلق شركتها بعد تهم باستغلال منصب والدها

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى
محمود بديوي، الرابع مكرر في الثانوية العامة "أدبي"
مخدرات